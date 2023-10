Beni i conti Sanità Marche ma ritardo nel recupero liste attesa

Nell'esercizio 2022 la Regione Marche ha mantenuto un "equilibrio economico complessivo" per la gestione del servizio sanitario ma ha evidenziato una "insoddisfacente" percentuale di recupero delle prestazioni e delle liste d'attesa, "nettamente inferiori alla media nazionale". Lo scrive la Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti nella relazione per il giudizio di parificazione del Rendiconto. Al termine dell'udienza, alla Loggia dei Mercanti ad Ancona, la Corte ha dichiarato parificato il Rendiconto d'esercizio 2022..

I giudici evidenziano però che le prestazioni programmate dal Piano operativo regionale rimodulato per recuperare le liste d'attesa "sono state effettuate dagli enti del Servizio sanitario regionale solo per il 30% circa". La Regione aveva messo a disposizione dopo l'emergenza da Covid-19, "12.861641 euro" di risorse ministeriali di cui sono stati utilizzati per abbattere le liste d'attesa solo 4.687.310 euro. La Corte ricorda che per i ricoveri programmati era previsto un recupero nel 2022 del 75% (81% la previsione nazionale) ma alla fine si sono attestati al 32%, al di sotto del 54% della media nazionale.

Per le prestazioni ambulatoriali, a fronte di una quota di recupero prevista del 97%, le Marche si sono attestate al "31% delle oltre 102.453 prestazioni in lista d'attesa". Recupero inferiore alla media Italia anche sul fronte degli inviti per screening. Si è evidenziata invece in sanità "una maggiore dinamicità" della gestione per "gli interventi di emergenza finanziati con fondi Covid e per quelli finanziati dal Pnrr e dal Piano complementare".

Il risultato di gestione aggregato della sanità, il maggiore nelle Marche con impegni di spesa per oltre 3,4 miliardi, registra una perdita di circa 4,2 milioni di euro determinata dal solo rosso Inrca per mancati finanziamenti alla sezione cosentina da parte della Regione Calabria sulla quale è in corso un contenzioso stragiudiziale. Per altri enti del Ssr invece "risultato d'esercizio in pareggio" ma sul risultato incide anche "l'ammontare di risorse statali finalizzate a ridurre le liste d'attesa non utilizzate nell'esercizio e destinate [...] all'equilibrio dei bilanci sanitari, pari a 8.174.330 euro".





