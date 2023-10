Operaia con braccio incastrato in un macchinario a San Benedetto

Grave incidente sul lavoro per una donna ascolana di 48 anni, avvenuto nel pomeriggio in un'azienda di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) che si occupa della produzione di alimenti vegetali.

Mentre era intenta a svolgere le sue mansioni, per cause da accertare, un braccio le è rimasto incastrato in un macchinario della linea di produzione. Immediatamente soccorsa dai colleghi di lavoro, è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Vista la gravità della lesione al braccio, è stata chiamata l'eliambulanza per il trasferimento della paziente al Trauma Center dell'ospedale di Torrette ad Ancona. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro.



