Staino premiato alla carriera nel 2017 alla Biennale Umorismo

Il vignettista Sergio Staino, morto oggi a 83 anni, era stato nelle Marche pochi anni fa, nel 2017, ospite della 29/a Biennale dell'Umorismo di Tolentino (Macerata) che gli aveva tributato un premio speciale alla carriera. "Ho avuto il piacere di conoscere Sergio quando era direttore dell'Unità - lo ricorda la direttrice artistica Lucrezia Ercoli -, io a quel tempo collaboravo col giornale ed è nato un rapporto di stima reciproca e di grande affetto. Staino era un uomo generoso, una persona adorabile. Bobo era il suo alter ego, un modo per commentare con saggezza bonaria gli eventi della politica italiana e internazionale".

Ercoli ricorda anche la partecipazione a Tolentino quando, nonostante la vista già affievolita, continuava a disegnare dediche che scaturivano dalla sua mente direttamente sul foglio: "Per questa sua cifra del tutto unica nel panorama della satira - prosegue - nel 2017 Biumor, in collaborazione con Popsophia, ha voluto rendere merito al suo personaggio e alla sua capacità di analisi. Bobo era la maschera dietro la quale lo stesso Staino si nascondeva, bonario e disincantato, un'auto caricatura che è stata la vera intuizione della sua vita. E che ha vissuto fino alla fine facendo della satira uno strumento per seminare il dubbio, un antidoto al linguaggio dell'odio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA