Ricci (Ali), Marche unica Regione con 2 assessori alla Sanità

"Un balletto indecente dal punto di vista politico, che aumenterà confusione e conflittualità, su un settore, quello sanitario, già in difficoltà". Lo ha detto il sindaco di Pesaro e presidente nazionale di Ali Matteo Ricci, in occasione dell'assemblea di Ali Marche a Civitanova, intervenuto sulla nomina di Salvi a Sottosegretario alla presidenza della giunta regionale.

"Siamo la prima Regione in Italia ad avere due assessori alla sanità, temo che in due non faranno per uno" ha sottolineato.

"Nella Regione Marche la sanità pubblica negli ultimi tre anni è nettamente peggiorata, basta chiedere a qualsiasi marchigiano", ha concluso.



