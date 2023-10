Gentili, sindaco di Monte San Giusto, presidente di Ali Marche

Andrea Gentili, sindaco di Monte San Giusto (Macerata), è il nuovo presidente di Ali Marche. A eleggerlo oggi all'unanimità, durante l'Assemblea congressuale che si è svolta a Civitanova Marche, una platea di amministratori locali ed esponenti del mondo politico regionale.

Su proposta del neo presidente è stata eletta all'unanimità vice presidente vicaria Ali Marche l'assessore di Pesaro all'innovazione e alla partecipazione Francesca Frenquellucci.

Ad aprire i lavori dell'assemblea è stato il segretario generale di Ali-Autonomie Locali Italiane, Valerio Lucciarini De Vincenzi, che ha ringraziato il presidente uscente Nazareno Franchellucci, sindaco di Porto Sant'Elpidio, che ha guidato "l'associazione in un momento importante e difficile per la regione e il Paese, e che ha lavorato in questi anni con grande passione e competenza per far crescere Ali Marche".

"Sono onorato di ricevere questo testimone da Nazareno Franchellucci, a lui va il mio ringraziamento più sentito - ha detto Gentili, neo presidente Ali Marche -. Ali è una realtà che si differenzia e caratterizza nel panorama nazionale e locale per il suo ruolo politico e di servizi: politico, se pensiamo alle importanti battaglie che ha portato avanti in questi anni - la riforma sull'abuso d'ufficio, il riconoscimento delle indennità degli amministratori, la sua opposizione al progetto dell'autonomia differenziata - e per i servizi importanti che offre, soprattutto per le piccole realtà, troppo spesso lasciate fuori dalla rappresentanza e dal dibattito nazionale. Sarà proprio questo uno dei nostri obiettivi: far conoscere a tutti i Comuni delle Marche i servizi e le opportunità che Ali e Leganet, sua partecipata, offrono ai Comuni nel supporto amministrativo e nei progetti che interessano le autonomie locali, come ad esempio il tema delle comunità energetiche rinnovabili. Ci impegneremo per far sentire la voce dei nostri amministratori su temi fondamentali e molto sentiti dalle nostre comunità - ha aggiunto -, uno di questi sarà sul fronte della sanità il problema delle rette delle residenze delle case di riposo o anche dei convenzionamenti delle strutture socio-sanitarie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA