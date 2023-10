Applausi e lancio di rose per Così fan tutte con Milo Manara

È stato salutato da lunghi applausi accompagnati dal lancio di rose sul palco il debutto venerdì sera di Così fan tutte di Mozart a Jesi (Ancona) in un Teatro Pergolesi sold out che ha inaugurato la sua 56/a stagione lirica. Un apprezzamento andato sia al cast e alla direzione d'orchestra di Aldo Sisillo, sul podio della Form, sia alla regia di Stefano Vizioli e alle scene e ai costumi di Milo Manara alla sua prima esperienza lirica.

Il disegnatore, ormai settantottenne, ha dato all'allestimento un'impronta marcatamente settecentesca con piccanti immagini di satiri, ninfe, dei e cupidi seminudi ispirati alle metamorfosi di Ovidio per sottolineare i numerosi travestimenti e le seduzioni presenti nell'opera, con colori tenui e solari: verde, azzurro, rosa, panna, applicati ai pannelli di tela dipinti che animano la scena (assieme a pochi oggetti) e ai costumi. Un colpo d'occhio gioioso e stilizzato, con il mare azzurro a fare da sfondo ad una vicenda, su libretto di Lorenzo da Ponte, che gioca su scambi di persona e tentazioni sentimentali tra due coppie, messe alla prova dalla scommessa di un cinico filosofo. Alla fine si ricostituirà l'ordine iniziale perché 'così fa tutte', ma non senza strascichi e amarezze.

Applausi per le protagoniste Ekaterina Bakanova (Fiordiligi) e Lilly Jarstad (Dorabella), Jiri Rajnis (Guglielmo) e Antonio Mandrillo (Ferrando) Emanuele Cordaro (Don Alfonso) e Francesca Cucuzza (Despina). Coro del Teatro Ventidio Basso preparato da Giovanni Farina, coordinamento scene Benito Leonori e costumi Roberta Fratini. Si replica domenica 22 ottobre alle 16.



