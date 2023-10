Regioni: medico Salvi sarà sottosegretario giunta Marche

Sarà Aldo Salvi, ex primario del Pronto soccorso dell'ospedale di Torrette ad Ancona, il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale delle Marche. Il suo nome, riferiscono oggi i media locali, è stato indicato durate una riunione tra le forze di centrodestra. Salvi si era candidato con una sua lista civica alle comunali di Ancona, a sostegno del candidato di centrodestra, poi eletto sindaco Daniele Silvetti.

L'indicazione, che deve essere ancora formalizzata con una nomina ufficiale da parte della giunta, ribadisce la chiusura della crisi in Regione con ipotesi di rimpasto, che prevedevano anche il sottosegretario tra le caselle da riempire. La scelta della figura di un medico era stata anticipata nei giorni scorsi dai capigruppo di Fdi e Lega.

Salvi sarà chiamato infatti a rafforzare l'azione della giunta regionale marchigiana nella sanità, collaborando con l'assessore regionale Filippo Saltamartini. Sarà il primo sottosegretario alla presidenza della giunta nella storia della Regione Marche: la figura è stata istituita nei primi mesid el 2023. Tra le attività previste per il sottosegretario, la partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute dell'esecutivo, seguire su incarico del presidente questioni specifiche anche attraverso la presenza a incontri e tavoli istituzionali, e rispondere su delega alle interrogazioni durante le sedute del Consiglio regionale.



