Guardia finanza soccorre 2 velisti in difficoltà davanti Ancona

La scorsa notte, i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona, a bordo della vedetta V. 831, in navigazione per un ordinario servizio di vigilanza costiera, hanno eseguito un intervento di soccorso a favore di una imbarcazione a vela, con a bordo due persone, nelle acque antistanti il porto turistico Marina Dorica di Ancona.

Poco dopo mezzanotte, l'equipaggio della vedetta ha avvistato un'imbarcazione a vela di circa 9 metri, in evidente difficoltà di manovra. L'imbarcazione a causa del mare grosso e del forte vento di scirocco aveva subito l'improvvisa rottura dell'albero maestro, che finito in acqua rendeva difficili le manovre per raggiungere un ormeggio sicuro all'interno del porto anconetano e anzi spingeva il natante verso la scogliera frangiflutti.

I finanzieri sono intervenuti subito, salendo a bordo, sono riusciti a recuperare l'albero, assicurandolo ad una fiancata.

L'intervento ha consentito di mettere in sicurezza l'imbarcazione, che veniva scortata sino all'interno del porto Marina Dorica. I due diportisti, originari dell'Emilia Romagna, hanno raccontato di essere partiti da Vasto (Chieti) diretti verso il porto di Comacchio (Ferrara).



