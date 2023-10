Legionellosi a Jesi, sgombero anziani da Collegio Pergolesi

In seguito alla segnalazione di due casi di Legionella Pneumophila da parte dell'Ast Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, ha emesso una ordinanza sindacale per lo sgombero del Collegio Pergolesi, residenza privata per anziani gestita dalla Casa Religiosa San Vincenzo de' Paoli della congregazione dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia. Entro dopodomani, tutti i 60 ospiti della struttura dovranno essere ricollocati in altre sedi, e per questo oggi il direttore della struttura, Enrico Carrescia, ha indetto una riunione urgente con personale e familiari.

Il sindaco ha disposto "di sospendere l'attività della Struttura di Casa di Riposo e Residenza Protetta al fine di minimizzare il rischio legionellosi" e "di procedere al ricollocamento degli ospiti in una o più strutture idonee ovvero nel nucleo familiare di appartenenza, in funzione delle esigenza specifiche dei singoli degenti, entro tre giorni dalla ricezione del presente atto". L'ordinanza vieta, in particolare, l'utilizzo dell'impianto idrico sanitario della struttura (ad esclusione degli scarichi wc) e delle camere interessate dalla concentrazione di legionella Pneumophila degli ultimi due casi notificati. Alla direzione del Collegio Pergolesi, si chiede ""di attuare tutti gli adempimenti tecnici necessari nonché le relative misure di controllo al fine di minimizzare il rischio legionellosi nella struttura".



