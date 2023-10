Auto finisce fuori strada e precipita in scarpata per 25 metri

Un'auto finisce fuori strada e precipita in una scarpata. E' accaduto stamattina alle porte di Ascoli Piceno. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone: un uomo di 74 anni e una donna di 56.

Per cause al vaglio dei Carabinieri e della Polizia Municipale di Ascoli la vettura sulla quale viaggiavano, una Suzuki Vitara, è finita fuoristrada precipitando per circa 25 metri nella scarpata adiacente alla strada. I due feriti sono stati recuperati grazie all'intervento dei vigili del fuoco ed affidati ai sanitari del 118.

Entrambi sempre coscienti, hanno riportato lesioni che, nel caso della donna, hanno reso necessario il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona. L'uomo è stato invece trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA