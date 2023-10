AlmaLaurea, più occupati tra studenti su temi di sostenibilità

Il tasso occupazionale aumenta quando i giovani affrontano temi legati alla sostenibilità ambientale. È uno dei risultati del Rapporto tematico 2023 "I laureati e la sostenibilità ambientale" presentato oggi dalla direttrice del Consorzio interuniversitario AlmaLaurea Marina Timoteo nell'aula magna Nuovo Polo Informatico "Carla Lodovici" dell'Università di Camerino. L'evento è stato aperto dai saluti istituzionali del rettore dell'Università camerte Claudio Pettinari, del presidente Crui facente funzioni Francesco Bonini e, in collegamento, del presidente di AlmaLaurea Ivano Dionigi; le conclusioni della presentazione del Rapporto tematico sono state affidate a Marcella Gargano, direttrice generale delle istituzioni della formazione superiore del ministero dell'Università e ricerca.

L'elaborazione dei dati è il frutto delle risposte fornite da quasi 222mila laureati (il 78,9% del totale 2022). Il questionario ha permesso di raccogliere informazioni interessanti, tra cui argomenti legati alla sostenibilità ambientale: oltre il 60% dei laureati ha affrontato nel corso di laurea almeno una tematica legate alla sostenibilità ambientale; il 60% l'ha fatto nell'ambito di insegnamenti obbligatori, con quote superiori tra i laureati dell'area Stem. Lo studio di tali tematiche si associa a una più marcata proiezione verso il mercato del lavoro e verso l'estero.

"Il Mur - ha detto Gargano - utilizzerà con attenzione i preziosi dati che emergono dal Rapporto AlmaLaurea. L'esigenza di un approfondimento ulteriore delle tematiche legate alla sostenibilità ambientale nel percorso di studi può trovare già immediata risposta nell'impulso dato dal Piano lauree scientifiche". Il rettore Pettinari, ha sottolineato che "tematiche come sostenibilità, economia circolare, coesione sociale, riuso, riciclo dei materiali, efficientamento energetico, sviluppo di nuovi e innovativi materiali permeano le attività di ricerca delle nostre ricercatrici e ricercatori e l'offerta formativa che l'ateneo eroga con corsi di laurea specifici quali, per esempio Scienza dei materiali, istituito quest'anno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA