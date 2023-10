Ad Ascoli entusiasmo per Vecchioni, una piazza non basta

Grande successo ieri sera per il concerto tenuto da Roberto Vecchioni in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. Un evento per il quale il Comune, oltre a distribuire gratuitamente i 4mila biglietti di capienza, è stato costretto ad allestire anche un mega schermo in piazza Arringo vista la grande richiesta del pubblico.

Vecchioni ha proposto i brani che hanno segnato la sua carriera iniziata, come ha ricordato dal palco di Ascoli, il 19 ottobre di 55 anni fa. L'80enne cantautore lombardo ha proposto il meglio del suo repertorio: da "Luci a San Siro" a "Sogna ragazzo sogna", da "Samarcanda" a "Bandolero stanco". Vecchioni ha alternato la musica a proprie considerazioni, dedicando un momento particolare alle donne. "Grazie per i figli, grazie per la fantasia, grazie per l'accettazione del dolore, grazie per la lotta e per la capacità di far capire che la donna è esattamente come un uomo, anzi è meglio. Grazie alle mie ragazze, alle mie sessantenni, alle mie settantenni".

Gli anni passano ma la musica e le parole di Vecchioni toccano le corde dell'anima di chi ascolta, tanto che lo stesso cantautore ieri ha scherzato proprio sulla sua età. "Capita che mi chiamano per consegnarmi premi alla carriera e - ha detto al pubblico di Ascoli - quando succede io mi tocco perché non mi sento a fine carriera, semmai a metà". Quello di Vecchioni è stato il terzo concerto gratuito dell'estate ascolana dopo quelli de Il Volo e Max Gazzè.



