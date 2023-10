Scontro tra furgone e due auto, donna soccorsa in eliambulanza

Due donne ferite, una in gravi condizioni e trasportata in eliambulanza ad Ancona, e strada chiusa per quasi due ore. E' accaduto stamattina, intorno alle 7, sulla Ss 745 Metaurense che collega Urbania a Fermignano, località Monte San Pietro di Urbania. L'incidente, con una dinamica ancora in fase di accertamento, ha coinvolto tre veicoli, tra cui un furgone e due auto.

Una conducente ha riportato lesioni gravi ed è stata assistita dai sanitari e poi trasferita in eliambulanza all'ospedale di Torrette in codice rosso; un'altra donna ha riportato ferite più lievi ed è stata portata all'ospedale di Urbino.

Sul posto anche i vigili del fuoco: una delle due auto è rimasta in bilico sul ponte del fiume Metauro. La squadra dei pompieri ha ancorato la vettura e ha estratto la persona al volante in collaborazione con il personale del 118, e messo in sicurezza i veicoli coinvolti. La strada è rimasta chiusa per circa due ore; la circolazione è poi ripresa prima delle 9 ad una sola corsia in senso alternato.

