Ministro Sangiuliano visita Palazzo Leopardi a Recanati

Il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano ha visitato nel pomeriggio la mostra contemporanea 'In purissimo azzurro', allestita nella Biblioteca di Palazzo Leopardi a Recanati (Macerata), ricevuto dalla contessa Olimpia Leopardi, erede del poeta, che l'ha condotto nelle sale dell'esposizione, illustrandogli le caratteristiche dei volumi più significativi assieme alle preziose testimonianze legate alla figura di Giacomo e alla sua famiglia.

"Questo è un luogo straordinario - ha dichiarato il ministro - che ci fa comprendere la dimensione esistenziale e letteraria di Giacomo Leopardi, uno dei più grandi poeti della letteratura europea. La contaminazione con l'arte contemporanea - ha aggiunto - va bene, perché noi dobbiamo pensare a produrre anche il passato del futuro, cioè una dimensione artistica che in futuro possa testimoniare l'epoca storica a noi contemporanea.

Infatti accanto ai bandi per diventare città Capitale della Cultura e del Libro abbiamo creato anche quello per la Capitale dell'Arte Contemporanea".

Accompagnato tra gli altri dal presidente della Giunta regionale Marche Francesco Acquaroli e dal capogruppo regionale di Fdi Carlo Ciccioli, Sangiuliano ha poi visitato il Centro Studi Leopardiani, dove ha annunciato tornerà presto perché vuole organizzarvi un convegno intitolato 'Leopardi e l'Italia, la politica della nazione'. Acquaroli ha invece dichiarato che Leopardi è "una eccellenza italiana che ha non solo un valore culturale, ma anche di promozione turistica del territorio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA