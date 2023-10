Manovra: Bonomi,è ragionevole ma non è strutturale

"Ho definito la manovra varata dal governo 'ragionevole', perché con le risorse a disposizione sono stati fatti quegli interventi prioritari che noi chiedevamo, in particolare il taglio contributivo del cuneo fiscale, rimane però una manovra non strutturale". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, a margine dell'assemblea degli industriali di Pesaro Urbino, in corso a Palazzo Ducale di Urbino.

Una manovra strutturale "era quello che noi chiedevamo - ha ricordato -. Per fare questo è necessario fare degli interventi di riqualificazione della spesa pubblica, che vediamo sono stati rinviati nella sostanza, per la parte più importante, al 2026". "Per me - ha ribadito - è importante riqualificare la spesa pubblica, fare interventi strutturali e soprattutto di stimolo agli investimenti. Per l'industria 5.0 non è ancora chiaro come si potrà procedere e con quali risorse" ha concluso.





