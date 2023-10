Entro il mese fine restauro mosaici domus romana a Matelica

Alla fine del mese di ottobre verrà completato il programma di restauro e conservazione dei mosaici della domus romana di piazza Garibaldi di Matelica. Erano stati scoperti tra il 2005 e il 2007 e fin da subito era nata l'esigenza di rimuovere i pavimenti musivi di maggior pregio della domus per conservarli altrove e di pianificare interventi di conservazione per quello rimasto nel sito. Dalla scoperta fino al 2010 sono stati effettuati interventi conservativi per ridurre al minimo il rischio di deterioramento.

La copertura in vetro e acciaio è stato un utile compromesso tra le esigenze espositive e di conservazione, permettendo periodici interventi di manutenzione e di restauro. Gli altri preziosi mosaici, staccati durante lo scavo, hanno invece atteso oltre 15 anni presso i laboratori di restauro di Ravenna prima di essere recuperati. Solo dal 2021 è stata avviata una campagna di restauro ad opera del Gruppo Mosaicisti di Ravenna, per volontà dell'amministrazione comunale, ma soprattutto dell'assessore Rosanna Procaccini che ha seguito le procedure di finanziamento degli interventi da parte della Regione Marche e della Fondazione Banca Marche e del consigliere Emanuela Biocco che, come archeologa, ha coordinato gli interventi tecnici.

Nei mesi scorsi i mosaici sono ritornati a Matelica. "Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con la Soprintendenza delle Marche che proprio in questi giorni, dopo attenti sopralluoghi, ha rilasciato parere favorevole anche al distacco della porzione più importante del mosaico conservato in situ ricadente in area privata", spiega l'amministrazione comunale. Ora si procederà al distacco e al restauro del settore di mosaico con scene mitologiche. L'intervento è stato programmato per la fine di ottobre.



