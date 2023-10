Rinvenuti due ordigni bellici durante l'escavo del fiume Misa

Rinvenuti due ordigni bellici nel fiume Misa a Senigallia (Ancona) all'altezza del ponte di Bettolelle. Il ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio, durante le operazioni di pulizia e di escavo dell'alveo fluviale, Disposte a seguito dell'alluvione del settembre 2022. Lavori per il ripristino della portata idraulica che sono stati immediatamente sospesi in prossimità del ponte: dopo il rinvenimento delle due mine è stata disposta la chiusura al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell'area, delimitata dagli artificieri dei Carabinieri, che hanno precluso l'accesso al cantiere e provveduto ad informare la Prefettura. Gli artificieri provvederanno poi a rimuovere i due ordigni e farli brillare altrove. "Non ci sono problemi per la popolazione", assicura il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti.



