Protocollo Cdp-Asdp per migliorare il porto di Ancona

"Garantire l'ammodernamento delle infrastrutture di trasporto marittimo promuovendo interventi di natura strategica finalizzati all'ampliamento dell'offerta commerciale e al miglioramento del trasporto merci e passeggeri nel Porto di Ancona". A questo punta il protocollo d'intesa sottoscritto dall'autorità di sistema portuale (Adsp) del Mare Adriatico Centrale e da Cassa Depositi e Prestiti In questo modo, l'amministrazione potrà "cogliere le opportunità offerte dal Programma InvestEU, avvalendosi del supporto consulenziale di Cdp in forza del suo ruolo di Advisory Partner della Commissione Europea nell'ambito del Polo di Consulenza promosso dall'Unione Europea".

In dettaglio, l'Autorità di Sistema Portuale, all'interno del programma di riqualificazione dell'infrastruttura marittima, "intende promuovere una serie di opere strategiche volte alla realizzazione di una penisola da collocare nel porto commerciale e di un nuovo terminal passeggeri ubicato negli spazi dell'ex complesso fieristico del Porto di Ancona".

"L'accordo con Cdp è un nuovo, importante tassello del percorso di attività che abbiamo intrapreso per creare un porto moderno, efficace, competitivo e con una visione verso il futuro" dice Vincenzo Garofalo, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale "Nasce una collaborazione virtuosa che ci collega alle opportunità europee offerte dal programma InvestEU e che consente alla stessa Autorità di Sistema Portuale di crescere, a sua volta, nel proprio livello di competenze e nella sua operatività".

"Anche questo nuovo Protocollo firmato con l'Autorità, in aderenza al nostro Piano strategico 2022-2024, conferma il ruolo di Cdp a sostegno di una progettualità infrastrutturale strategica e finalizzata a supportare il posizionamento della nostra controparte rispetto agli scenari economici ed alle principali rotte commerciali di sviluppo", dichiara Luca D'Agnese, Direttore Policy, Valutazione e Advisory di CDP.





