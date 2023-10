Povertà: cresce il lavoro, ma si rinuncia a pasti e sanità

Crescono il lavoro e il numero degli occupati (+1,1%) nel triennio 2019-2022 e il tasso di occupazione per la fascia di età tra i 15-64 sale al 66,8%.

Diminuiscono i disoccupati (da 60mila del 2019 a 42mila nel 2022) e si riduce il tasso di disoccupazione, 6,2%. Ma la popolazione marchigiana invecchia e sia quella attiva sia quella anziana per il 18,9% non fa pasti completi, mentre il 7% rinuncia a prestazioni sanitarie. Sono i dati contenuti nel Report 2023 di Alleanza contro la povertà, di cui fanno parte sindacati, Caritas, centrali cooperative, Acli, terzo settore, gruppi di volontariato, ong e l'Ordine degli assistenti sociali delle Marche.

Le donne lavorano men: il tasso di occupazione è 59,8% (73,9% per gli uomini) e quello di inattività sale al 35,4% (21,9% per gli uomini). Le lavoratrici del settpre privato percepiscono mediamente 15.321 euro lordi, 7.341 euro in meno (-32,4%) rispetto ai colleghi uomini. Dal punto di vista demografico che la popolazione marchigiana invecchia, gli over 64 nel 2022 sono 382.607, il 25,7% della popolazione e l'indice di dipendenza anziani (il rapporto tra ultra65 e popolazione attiva) sale al 41,6% del 2022 (Istat).

Le pensioni del settore privato nel 2022 sono 540.434, importo medio 828 euro; quelle del settore pubblico sono circa 85.106, importo medio 1.941 euro. Le prestazioni di invalidità civile sono 83.386, le pensioni/assegni sociali 13.994. Sia la popolazione attiva che anziana per il 18,9% non fa pasti completi e il 7% rinuncia a prestazioni sanitarie.

Per l'area dell'abitare dai dati Caritas Marche, la presenza di persone senza dimora è cresciuta da 450 del 2019 a 534 nel 2022. Tra i cittadini e gli studenti universitari il 29% ha problemi per pagare affitti e bollette, gli sfratti per morosità sono 751 al 2021, di cui 300 ad Ancona.

"La vera sfida che ci attende è quella di fare tutti gli sforzi possibili per collaborare, fare sistema, creare una rete virtuosa volta a contrastare la povertà e migliorare la qualità della vita di famiglie e cittadini marchigiani" il commento del portavoce dell'Alleanza contro la povertà Fabio Corradini.





