Niente rimpasto giunta Marche e sottosegretario con focus sanità

Nessun rimpasto nella giunta regionale delle Marche guidata dal Francesco Acquaroli (Fdi) da tempo oggetto di fibrillazioni dopo le richieste della segretaria regionale della Lega Giorgia Latini di cambiare alcuni assessori in quota Carroccio. Tramontano le voci che avevano appannato l'immagine del 'Modello Marche' a guida Fdi tante volta citato dalla premier Giorgia Meloni. Lo stesso Acquaroli ieri ha detto che la squadra "non è mai stata in discussione", oggi arrivano le conferme dei capigruppo di Fdi a e della Lega che sanciscono la fine della verifica in giunta.

Verrà nominato un sottosegretario alla presidenza della Giunta, che avrà come focus la materia sanitaria senza commissariare l'attuale assessore Filippo Saltamartini che resta al suo posto.

Come sottosegretario si valuterebbe un medico marchigiano.

Secondo il capogruppo di Fdi Carlo Ciccioli, "c'è stata una richiesta di verifica da parte della Lega che ha coinvolto innanzitutto il governatore e gli assessori, i gruppi consiliari in particolare quello della Lega. La maggioranza si è consolidata. Ci saranno apporti ulteriori, ma la nomina del sottosegretario era prevista da sei mesi": il presidente esce rafforzato, la giunta esce più solida. Alcuni ritocchi nelle politiche ci saranno, ma avviene in qualsiasi governo".

L'orientamento è che il sottosegretario si occupi di sanità: "75-80% del bilancio regionale: il rafforzamento della gestione della sanità è un dato positivo, quattro occhi sono più di due, se poi ci sono apporti tecnici meglio ancora".

"Verifica chiusa" anche per il capogruppo della Lega Renzo Marinelli: "si è fatta una valutazione per vedere da qui alla fine del mandato quello che c'era da fare, se avevamo le persone giuste. Alla fine si è concordato, segreteria nazionale e quelle provinciali, e con i componenti del gruppo, di proseguire con questa squadra: è la più appropriata che possiamo esprimere".

Dal Carroccio però l'auspicio per un "cambio di passo sulla sanità, un settore strategico. Cercheremo di lavorare per ridurre le liste d'attesa e stare più vicini ai cittadini.

Potrebbe arrivare una figura tecnica, stiamo valutando la soluzione più appropriata".



