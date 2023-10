Manovra: Sbarra, 'ha respiro sociale'

"Vedo in larghissima parte l'impostazione della legge di stabilità con un respiro sociale, che dà risposte concrete ai bisogni di lavoratori, di pensionati e di famiglie". Lo ha detto commentando la manovra il segretario della Cisl Luigi Sbarra, a margine dell'assemblea regionale organizzativa del sindacato a Pesaro. In attesa di ricevere il testo ufficiale, "sulla base dell'incontro con il governo venerdì sera e delle anticipazioni dalla conferenza stampa, vediamo accolte tante nostre richieste e rivendicazioni". Tra gli aspetti positivi, Sbarra ha citato la proroga tutto il 2024 del taglio al cuneo contributivo per i lavoratori dipendenti, la riforma fiscale, lo stanziamento di 5 miliardi per il rinnovo dei contratti pubblici e di 3 miliardi per il sistema sanitario pubblico. Bene il miliardo per le famiglie. Dubbi invece sulle pensioni: "avevamo chiesto al governo di dare un segnale forte sulla pensione contributiva di garanzia per i giovani, di allargare strutturalmente l'ape sociale, di incentivare l'adesione alla previdenza complementare e di valutare misure di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro. Leggiamo invece che ci sarebbero misure restrittive e rigidità per le uscite con ipotesi di revisione dell'ape sociale e delle flessibilità per le donne". In questo caso, se saranno confermate, ci sarà "la piena contrarietà" della Cisl.



