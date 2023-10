Manara, 'Così fan tutte perché ne hanno diritto'

A 78 anni Milo Manara debutta nella lirica, disegnando scene e costumi di 'Così fan tutte di Mozart', nuova produzione che il 20 ottobre inaugura la 56/a Stagione lirica del Teatro Pergolesi di Jesi (Ancona). Ha accettato dopo un lungo 'corteggiamento' da parte della direzione artistica, "convinto - racconta all'ANSA - dall'amore per Mozart, di cui mi affascina tutto compresa la Messa da Requiem. Inoltre per una proposta del genere devi avere tempo e io lavoro sempre molto. Infine ho trovato una chiave scenografica per l'allestimento e ho detto sì".

La chiave è quella di realizzare una serie di disegni a sfondo erotico, riprodotti ingranditi su tela in scena raffiguranti ninfe, satiri, cupidi e dei, da Apollo a Venere da Minerva a Mercurio, con un sipario trasparente in tulle rosa, un boccascena in mezzo e un fondale raffigurante il mare in fondo.

La trama dell'opera, su libretto di Lorenzo Da Ponte, gioca su uno scambio di coppie e di travestimenti che ha spinto Manara ad ispirarsi alle Metamorfosi di Ovidio.

"Proprio in questo consiste l'audacia dell'opera - osserva il disegnatore - non tanto nell'affermare qualunquisticamente che così fan tutte, quanto nel riconoscere alle donne il diritto di fare l'amore, anche senza essere sposate o innamorate senza condannarle se tradiscono".

In contemporanea con l'opera, a Palazzo Pianetti, a Jesi, è stata inaugurata una mostra dei 24 bozzetti realizzati per il capolavoro mozartiano.



