Consiglio solidale con capogruppo Pd, condanna atto vandalico

Piena solidarietà del Consiglio regionale delle Marche al capogruppo Pd Maurizio Mangialardi "fatto oggetto di un deplorevole attacco personale" e "la più ferma condanna per il gesto", cioè il danneggiamento della porta del suo ufficio a Palazzo delle Marche, ad Ancona, mandata in frantumi da ignoti il 6 ottobre scorso. Sulla vicenda indaga la Digos che ha eseguito rilievi e acquisito testimonianze di persone che si trovavano nell'edificio.

La solidarietà del Consiglio è stata espressa in una mozione approvata all'unanimità e firmata dai presidenti dei Gruppi - Dino Latini (Udc Popolari Marche) Carlo Ciccioli (FdI), Renzo Marinelli (Lega), Giacomo Rossi (Civici), Luca Santarelli (Rinasci Marche), Marta Ruggeri (M5s), Jessica Marcozzi (FI) - dalla vice presidente del Gruppo dem Anna Casini e da Andrea Biancani, Anna Casini e Micaela Vitri (entrambi Pd dell'Ufficio di presidenza) -. L'atto impegna il presidente e la giunta anche ad "attivarsi, con gli organismi preposti, affinché venga fatta piena luce sulla vicenda".

In aula Mangialardi ha raccolto solidarietà trasversale dai Gruppi, dal presidente dell'Assemblea Latini e dall'Esecutivo.

"Chi lo ha fatto - ha detto Mangialardi - l'ha fatto in maniera voluta e deliberata, il mio è l'ultimo ufficio del corridoio, non ci si passa ci si viene. Non solo si è scaricata ira ma è un messaggio chiaro per azioni intraprese" ma "l'atto non mi intimidisce né mi ridimensiona". Dopo aver sentito propri collaboratori che si trovavano negli uffici, il capogruppo Pd ha fornito gli elementi in suo possesso alla Questura in una denuncia querela: "spero ci sia un'indagine adeguata. C'è una verifica su incursioni esterne ma l'atto sarebbe molto più grave se commesso dall'interno: vorrebbe dire che la premeditazione era per bloccare la nostra azione e sottolinearlo con la forza dell'ira, della violenza, con il confronto".

Dalla giunta Aguzzi ha espresso "massima solidarietà": "speriamo che si possa chiarire i responsabili ma anche capire le motivazioni: al di là di azioni fuori luogo e gravi, occorre capire le situazioni. Se è un atto di rabbia o altro, individuare i responsabili e chiarire le motivazioni davanti a tutti i marchigiani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA