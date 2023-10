Arabia di Mancini continua a perdere, 1-3 con il Mali

Reduce dal pareggio in amichevole con la Nigeria (2-2), primo risultato utile della gestione di Roberto Mancini, la nazionale dell'Arabia Saudita è tornata a perdere, sconfitta per 3-1 dal Mali, nel test giocato in Portogallo, a Portimao.

Per l'ex ct azzurro è il terzo ko nelle prime quattro uscite da tecnico dei sauditi, con 4 gol fatti e 9 subiti. E a novembre ci saranno i primi due impegni ufficiali, contro Pakistan e Giordania per le qualificazioni mondiali della zona asiatica.





