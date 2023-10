Ruote nella Storia tra veicoli d'epoca in Valle dell'Esino

Non solo auto d'epoca, ma anche un viaggio a bordo di un treno storico per la tappa di Ruote nella Storia in Provincia di Ancona. L'autoraduno di ACI Storico e Automobile Club d'Italia si è svolto nella Valle d'Esino, in collaborazione dell'Automobile Club Ancona presieduto da Marco Rogano e diretto da Giulio Rizzi. Da Fabriano un viaggio che ha condotto alla visita della vecchia stazione e, a bordo dell'antico treno il proseguimento sulla linea ferroviaria Sub-Appenninica con sosta a Cabernardi di Sassoferrato per vedere la Miniera di Zolfo. Altra tappa, infine, a Pergola per il pranzo a base di prodotti tipici e per la visita guidata del Museo dei Bronzi Dorati. "È molto importante per noi questo appuntamento con Ruote nella Storia" ha sottolineato il direttore dell'Automobile Club d'Ancona - per noi si tratta della terza edizione ricca come sempre di tappe molto belle. Siamo partiti dal monumento storico di Ancona, L'Alba di ottobre, in direzione Fabriano dove abbiamo lasciato le macchine per prendere il treno che ci ha portato prima a Sassoferrato e poi a Pergola dove i partecipanti hanno potuto assaggiare i prodotti tipici e vivere una giornata socializzando. Abbiamo capito che vivere un momento tra le ruote delle auto e i binari del treno ha funzionato".

Diverse le auto che hanno preso parte alla manifestazione tra cui, solo per citare le più rappresentative, un'Alfa Romeo Montreal del 1971 e una Ferrari 348tb del 1989.

"Per il nostro club è la seconda edizione di Ruote nella Storia in collaborazione con AC Ancona - ha detto Marco Nocchi, Presidente di Motori Storici Marche, Club affiliato ACI Storico - ci piace dare emozioni attraverso questi eventi fatti di relazioni tra persone, di luoghi e di sapori. Insieme all'Automobile Club ci piace restituire queste emozioni attraverso situazioni inconsuete. L'anno scorso abbiamo visitato una bellissima collezione di trattori e quest'anno siamo saliti su un bellissimo treno d'epoca degli Anni '20.

Questo è un bellissimo connubio tra ACI e Motori Storici Marche per far conoscere persone, per far conoscere luoghi e soprattutto eventi culturali".



