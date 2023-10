Riparte campagna sms solidali per la Lega del Filo d'oro

Al via la campagna di sms solidali #spazioaisogni a favore della Lega del Filo d'oro, che assiste ragazzi e adulti sordociechi, per sostenere un anno di attività del Centro diagnostico di Osimo (Ancona). Accanto alla Fondazione, insieme ai testimonial storici Renzo Arbore e Neri Marcorè, ci sono anche quest'anno i maestri d'orchestra Leonardo De Amicis, Fabio Frizzi, Pinuccio Pirazzoli e Beppe Vessicchio, affiancati dal cuoco Filippo La Mantia e dai portieri di Serie A e della Nazionale Gigio Donnarumma, Samir Handanovic, Alex Meret, Daniele Padelli e Ivan Provedel. Fino al 31 dicembre 2023 tutti possono sostenere la campagna #spazioaisogni e contribuire al finanziamento delle attività del Centro Diagnostico con una chiamata da rete fissa o un sms al numero solidale 45514 oppure visitando il sito spazioaisogni.it. I bambini e gli adulti sordociechi "non vedono e non sentono, ma di certo sognano", ricorda Neri Marcorè nello spot della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi della Lega del Filo d'Oro, ribadendo l'importanza del Centro diagnostico, che mette a disposizione competenze multidisciplinari per fare diagnosi precoci, il luogo in cui avviene il primo incontro tra la Fondazione e le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Un incontro, raccontano le famiglie, che cambia loro la vita, perché dopo aver sentito tanti "no", per la prima volta qui scoprono che oltre i limiti c'è un mondo di possibilità, anche per loro. Nel 2022 il Centro Diagnostico della Fondazione ha trattato 122 utenti (+130% rispetto al 2021), effettuando 43 trattamenti precoci. Protagonista dello spot è Gabriele, nato prematuro, di soli 676 grammi, che ha trascorso tutto il suo primo anno di vita in ospedale. Alla Lega del Filo d'Oro è arrivato nel maggio 2018, a un anno e mezzo, attaccato alla bombola dell'ossigeno: proprio a Osimo si è valutato di toglierla e Gabriele da allora respira autonomamente. Un esempio potente di ciò che questi bambini possono raggiungere, quando c'è qualcuno che crede in loro e sogna insieme a loro. Perché i sogni sono sempre appesi a un filo, come dice nello spot Renzo Arbore, ma il "filo d'oro della solidarietà" è capace di dare loro vita.



