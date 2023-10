Prezzi: ad Ancona a settembre -0,4%

Prezzi in calo di -0,4 a settembre ad Ancona, secondo i dati resi noti dall'Ufficio Statistica del Comune- Secondo gli stessi dati il tasso tendenziale annuo varia da +4,7% a +4,4% rispetto a settembre 2022.

In un anno i prezzi di alimentari e bevande analcoliche sono cresciuti dell'8%, quelli di servizi ricettivi e ristorazione del 5,1%, quelli di mobili, articoli e servizi per la casa e per i trasporti del 4,2%. Più contenuti gli aumenti per bevande alcoliche e tabacchi (+2,8%), abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili (+2,5%), altri beni e servizi (+2,5%), ricreazione, spettacolo e cultura (+2,4%), nessun aumento per le comunicazioni e un aumento minimo per servizi sanitari e spese per la salute (+0,3%). In un mese, invece, cioè da agosto, l'unica voce a registrare aumenti è abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili, +0,4%. In netta flessione, -2,9%, i prezzi per servizi ricettivi e ristorazione.



