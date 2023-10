Nuovo comandante Polizia Locale Ancona, una squadra anti-degrado

La Polizia locale di Ancona formerà una "squadra anti-degrado" per vigilare, tra le altre situazioni, sulla sicurezza nei parchi pubblici, su bivacchi e imbrattamenti di edifici da parte di writers. E' una delle iniziative annunciate dal nuovo corso del Comando guidato ora dal tenente colonnello Marco Ivano Caglioti. Il nuovo comandante, che ha sostituito Liliana Rovaldi, è stato presentato stamattina, affiancato dal sindaco Daniele Silvetti e dal vice Giovanni Zinni.

Massima fiducia in Caglioti del Comune che intende "riqualificare il corpo" spingendo sulla funzione di prevenzione e sicurezza oltre alla tutela amministrativa", nel perimetro delle leggi, senza imposizioni e nella concertazione con le rappresentanze; ma anche dare "sostegno alla collettività h24"; adeguare le dotazioni (armamento, taser, sfollagente), investire sulla formazione "un quarto degli incassi delle contravvenzioni", su assunzioni per arrivare almeno a 100 unità rispetto alle 80 attuali; prima, ha precisato Zinni, occorrerà individuare le risorse in Bilancio. Un'unità costa circa 35mila euro l'anno e per passare a un organico di 100 agenti servirebbero circa 700milla euro.

Silvetti e Zinni hanno parlato di una Polizia Locale sempre più vicina ai cittadini. Tra le priorità, il "decoro urbano, non solo architettonico ma "reale controllo del territorio e verifica costante dello stato di salute della città"; di "restituire al corpo un ruolo smarrito" in coordinamento con Questura e Prefettura", per "mantenere standard di convivenza a un livello accettabile".

Caglioti ha rilevato l'importanza che la polizia locale sia più impegnata nella sicurezza per alleggerire su certi reati gli interventi delle altre forze dell'ordine: ad esempio nel supporto ad autisti di bus quando sono alle prese con evasori o situazioni pericolose. La Polizia Locale "deve dare sempre una risposta seria e diretta al cittadino", "entrare nei quartieri, stare vicino alla gente". "Non interessa disseminare la città di sceriffi - ha precisato Silvetti - ma gli agenti devono avere strumenti idonei per la sicurezza"; occorre migliorare i servizi per evitare violazioni. Le armi in più dovranno essere "gentilezza" e l'autorevolezza".



