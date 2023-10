Alla Mole di Ancona il primo Salone dell'Editoria Marche

Il Consiglio regionale Marche promuove e finanzia il primo Salone dell'editoria marchigiana (Sem), che si svolgerà dal 20 al 22 ottobre alla Mole Vanvitelliana di Ancona ed ospiterà 25 case editrici per un totale di 60 eventi. L'iniziativa è stata illustrata a Palazzo delle Marche dal presidente dell'Assemblea Dino Latini, per il quale "non si tratterà solo di una vetrina sull'editoria del territorio in grado di spaziare dalla narrativa all'arte, dalla politica all'economia alla religione, ma di un vero e proprio laboratorio culturale che intende connettere editori e lettori, dove i primi metteranno a disposizione dei secondi il loro ingegno per tramandare e diffondere la cultura attraverso la scelta delle loro pubblicazioni".

Costruita sul modello del Salone Internazionale del Libro di Torino, la kermesse è curata da Mimmo Minuti, presidente dell'Associazione 'I luoghi della scrittura', e si avvale tra gli altri della consulenza del filosofo Giancarlo Galeazzi, direttore della Collana editoriale dei Quaderni del Consiglio.

Ad ingresso gratuito, intende coinvolgere anche i giovani con un incontro il 21 mattina, in occasione della Giornata mondiale dell'ascolto, con gli studenti dei licei curato dalla psicopedagoga Barbara Tamborini e dall'editrice e scrittrice Ginevra Bompiani, figlia del fondatore dell'omonima casa editrice, al quale è dedicato questo primo Salone.

Tra i libri in presentazione 'La via degli Angeli. La traslazione delle pietre della Santa Casa' di Fernando Frezzotti, 'Anconopoli. Storie e fotoromanzi della gloriosa era analogica', di Francesca Lucesole e Marco Lucioli, assieme al 'Titanic delle pensioni: perché lo stato sociale sta affondando', di Sergio Rizzo (che sarà presentel'autore) e 'Nova' di Fabio Bacà (presente anche lui).

Nelle intenzioni del Consiglio regionale, il Salone diventerà itinerante con la prossima edizione a Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024. Presenti all'incontro, tra gli altri, la vicepresidente del Consiglio Micaela Vitri, la consigliera Anna Menghi e il presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA