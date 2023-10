Al via manutenzione straordinaria sull'Asse Nord Sud Ancona

Nei prossimi giorni prenderà avvio ad Ancona un intervento di pulizia straordinaria dell'Asse Nord Sud, deliberato dalla giunta comunale.

"Un lavoro - spiega il Comune - non rinviabile a causa delle condizioni oggettive in cui versa la principale arteria di scorrimento in entrata e uscita dalla città, per evidenti esigenze di sicurezza e decoro urbano".

L'intervento "prevede la pulizia dei bordi stradali, la rimozione del materiale accumulatosi nel tempo che favorisce la crescita di erbe e arbusti infestanti e l'otturazione delle caditoie stradali, la pulizia delle canalette laterali per permettere il corretto deflusso delle acque meteoriche, la disostruzione delle caditoie ormai intasate, la potatura delle essenze arboree presenti nello spartitraffico centrale e a bordo strada, la segnaletica stradale verticale e orizzontale, la raccolta di copertoni, pezzi di lamiera, di carrozzeria, vetro, plastica ecc". Un intervento "mirato a riqualificare una delle principali arterie della città, con la sinergia del personale comunale appartenente a diversi settori che collaborerà con alcune ditte esterne specializzate". Il lavoro "procederà per tratti, in modo da causare il minor disagio possibile alla circolazione, garantendo per ogni intervento il percorso alternativo più breve possibile".

L'attività "verrà eseguita, meteo e condizioni del manto stradale permettendo, il martedì e il giovedì e avrà una durata stimata di circa 2-3 mesi per ogni carreggiata. L'inizio delle attività è previsto per il giorno giovedì 19 ottobre e interesserà la carreggiata con direzione di marcia Baraccola-Centro città".

Per informare la cittadinanza dell'intervento verrà avviata dalla giornata di oggi una campagna di comunicazione attraverso i canali istituzionali e i social media che diffonderanno un video su stato dell'arte, finalità e tempi. L'assessore al Verde e al Decoro Urbano Daniele Berardinelli ha spiegato che "gli orari sono stati studiati per evitare la formazione di imbuti nelle fasce più impegnative utilizzando i due giorni lavorativi nei quali avviene il rientro dei dipendenti così da garantire continuità ed economicità. Nell'imminenza delle festività natalizie il cantiere verrà sospeso".



