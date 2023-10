Acquaroli: 'rimpasto? Squadra mai messa in discussione'

"Squadra confermata? Credo che la squadra non sia stata mai messa in dubbio da nessuno". Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli (FdI), risponde così a una domanda dei cronisti sulle fibrillazioni che da alcune settimane riguardano la giunta regionale con voci di rimpasto in particolare sul fronte Lega, con la segretaria regionale Giorgia Latini che avrebbe premuto per cambiare almeno due assessori in quota Carroccio. Giorni di incontri, riunioni, un documento del gruppo regionale della Lega in cui si confermava la fiducia ai membri leghisti della giunta e poi un altro documento della Lega Marche in cui il partito si diceva "unito e compatto", rimettendosi "totalmente alle decisioni della segreteria federale", confermando di "lavorare instancabilmente" nell'obiettivo "comune di servire la Regione".

La giunta, questo il sentiment a livello di esecutivo regionale, non è stata messa in discussione a livello operativo o di competenze e cambiare in questo momento alcuni assessori sarebbe difficile in generale da spiegare a fronte di fibrillazioni politiche fisiologicamente sempre presenti. "Tutti abbiamo sempre lavorato per dare le necessarie risposte alla nostra comunità - afferma Acquaroli - e sono convinto che intorno a questo principio, come avvenuto anche nelle settimane scorse, continueremo su questa falsariga. Non vedo problemi di nessuna natura, vedo una squadra che vuole impegnarsi nel pratico per dare risposte". "In un momento in cui ci sono in atto due guerre, crisi internazionali e geopolitiche molto forti", problemi di "inflazione, costo dell'energia, delle materie prime, della benzina che in molte regioni, per fortuna non nella nostra, ha superato i 2 euro - osserva il presidente - credo che tutti noi dobbiamo rimanere concentrati sulle priorità. Al di là di quelle che possono essere battute e situazioni, tutti abbiamo sempre lavorato per la nostra regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA