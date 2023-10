Uccide ex moglie: 'preghiamo perché episodi come questo non si ripetano'

"E' una grande tragedia quella avvenuta a Cerreto d'Esi e colpisce questa comunità e questa famiglia. Preghiamo e stiamo vicino ad ogni famiglia affinché questi gestì non si ripetano mai più". Si era raccolto in preghiera, non appena saputa la notizia del femminicidio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nella cittadina in provincia di Ancona, l'arcivescovo di Camerino-San Severino e vescovo di Fabriano-Matelica, monsignor Francesco Massara: un operaio di 55 anni, sotto processo per maltrattamenti, sottoposto a divieto d'avvicinamento e braccialetto elettronico, ha ucciso a coltellate la moglie 53enne, da cui si stava separando, dopo essere entrato di notte in casa della donna, dove non viveva più, con un mezzo di chiavi rimasto in suo possesso.

Oggi, durante le messe, l'accaduto è stato motivo di riflessione. Dal vescovo un appello alla preghiera ma anche "un grande abbraccio al minore che non dovrà essere lasciato solo in questo momento drammatico". "Non chiudetevi mai nell'isolamento: - ha detto monsignor Massare - davanti a un disagio cercate sempre una strada, un aiuto, prima che sia troppo tardi". Reo confesso, Franco Panariello, operaio metalmeccanico, originario della Campania, non viveva più da alcuni mesi con la moglie Concetta Marruocco, infermiera: dopo essersi recato in Pronto soccorso per un malore, verso le 3 di notte è andato a casa della donna, entrando con un mazzo di chiavi rimasto in suo possesso. Lì vi sarebbe stata una discussione presto degenerata.

Il 55enne, residente a Cancelli di Fabriano, ha estratto un coltello da cucina e ha colpito la donna con 15 fendenti. In casa vi era anche la figlia minorenne che non ha assistito al fatto ma è stata svegliata per le urla della madre. Gli altri due figli, maggiorenni della coppia, vivono altrove. "Ho fatto una sciocchezza, chiama il 112", la frase che il padre ha rivolto alla ragazzina.



