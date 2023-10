Soprusi su conviventi, 3 casi di codice rosso nel Fermano

Tre casi nel Fermano di codice rosso per maltrattamenti commessi da mariti nei confronti delle rispettive mogli o conviventi. La procedura che serve a tutelare vittime di violenze è stata attivata dai carabinieri delle locali stazioni dopo che le donne si sono rivolte all'Arma a seguito di mesi o anni di soprusi subiti.

Nel primo caso le indagini sono scaturite dalla denuncia di una residente e hanno portato al deferimento del marito 46enne, per maltrattamenti in famiglia. La donna aveva riferito che da diversi anni il coniuge la sottoponeva a condotte moleste e minacciose, ingenerandole un costante stato d'ansia. Finora non aveva mai chiesto assistenza medica o l'intervento delle forze dell'ordine.

A Pedaso, i carabinieri hanno denunciato anche un 50enne dopo che la moglie convivente aveva segnalato maltrattamenti che duravano da circa dieci anni: comportamenti molesti, aggressioni verbali e fisiche; nell'ultimo occasione, vi era stata una brutale aggressione fisica tale da procurarle un grave stato d'ansia e il timore per la propria incolumità. Anche in questo caso, la vittima non aveva mai chiesto in passato assistenza medica o l'intervento delle forze dell'ordine.

Nel Fermano, questa volta a Montottone, i carabinieri hanno attivato la procedura di codice rosso e denunciato un 35enne per maltrattamenti in famiglia ai danni della giovane convivente.

L'uomo avrebbe ripetutamente minacciato e commesso atti di violenza fisica sulla donna dal giugno scorso. I Carabinieri di Fermo ribadiscono come sia fondamentale denunciare qualsiasi forma di maltrattamento o situazione di pericolo: le leggi esistenti sono progettate per proteggere chi è vittima di violenza domestica e garantire giustizia.



