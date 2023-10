Riaperto con percorso accessibile Museo Alessandria d'Egitto

Riaperto al pubblico dopo 20 anni di chiusura il Museo greco-romano di Alessandria d'Egitto, con un percorso accessibile grazie al Museo Tattile Statale Omero di Ancona. Prosegue dunque la collaborazione delle istituzioni museali egiziane con il Museo Omero, iniziata cinque anni, fa per rendere accessibile il Museo Archeologico del Cairo.

La riapertura del secondo museo più antico d'Egitto consentirà a tutta la comunità, incluse le persone con disabilità visiva, di apprezzare i suoi capolavori.

Il percorso accessibile, che ha visto impegnato il Museo Omero, in sinergia a vario titolo con la Direzione Generale dei Musei dell'Egitto e l'Ambasciata Italiana, permette di toccare 19 capolavori del Museo alessandrino attraverso l'esplorazione tattile, alla quale si aggiungono didascalie informative in arabo, italiano ed inglese, testi ingranditi e in Braille, disegni a rilievo e audiopenne per ascoltare i contenuti audio. Il coinvolgimento attivo di docenti e studenti delle scuole egiziane, dell'Istituto italiano Don Bosco di Alessandria e del Liceo Artistico Edgardo Mannucci di Ancona ha portato alla creazione di libri tattili, sperimentando metodologie didattiche inclusive per l'educazione al patrimonio museale.

Durante l'evento il professor Aldo Grassini, fondatore e presidente del Museo Omero, ha sottolineato "l'importanza che la cultura sia un patrimonio accessibile a tutta l'umanità. La determinazione delle tre istituzioni impegnate in questo progetto consente di donare ai ciechi dell'Egitto, ed anche agli stranieri in visita al Museo greco-romano di Alessandria, un'ulteriore possibilità di crescita culturale e di quel godimento spirituale che soltanto l'arte può produrre, ed anche la concreta speranza di altri sviluppi in grado di coinvolgere elementi dello straordinario patrimonio che l'Egitto custodisce".

Presenti nell'occasione il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly, con i ministri del Turismo e delle Antichità, dello Sviluppo locale, della Cultura, il governatore di Alessandria d'Egitto, il Ministro Consigliere dell'Ambasciata italiana Pietro Vacanti Perco, l'Ambasciatore Riccardo Guariglia, Segretario Generale della Farnesina e il Patriarca copto ortodosso Tawadros II.



