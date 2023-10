Bomba d'acqua nel Fermano, 30 auto bloccate dopo castagnata

Una bomba d'acqua caduta verso le 18 a Smerillo nel Fermano ha bloccato circa 30 auto parcheggiate in un campo adiacente al luogo dove si svolgeva una tradizionale castagnata. La manifestazione era in corso quando ha iniziato a diluviare: i partecipanti si sono precipitati a riprendere le loro vetture ma non sono riusciti ad uscire dal terreno che nel frattempo si era inzuppato d'acqua mentre le auto sono rimaste bloccate a causa del fango e della melma accumulati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con due squadre da Amandola, i carabinieri e la polizia locale. Si è mobilitato anche il sindaco di Smerillo con alcuni trattori per tentare di liberare i mezzi ma non è stato possibile. Nel frattempo le persone sono state assistite, mentre per le auto occorrerà attendere domani quando si cercherà di recuperarle utilizzando potenti trattori da traino. Nella confusione causata dallo scroscio d'acqua una donna è caduta ed è stata poi assistita dai sanitari del 118 per le ferite riportate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA