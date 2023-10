Auto contro un palazzo a Macerata, morta 78enne

Un'autovettura non si ferma allo stop, mentre viaggia in discesa, e poi si schianta contro un palazzo: è di una persona morta - la 78enne conducente - e due ferite, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 in via Roma a Macerata. A bordo dell'auto, una Opel Agila, c'erano il marito della vittima, rimasto lievemente ferito e portato in ospedale e Macerata, e la cognata che era sul sedile posteriore; quest'ultima è rimasta ferita in maniera più grave ed è stata trasferita all'ospedale di Torrette ad Ancona in eliambulanza. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, non sarebbero stati trovati segni di frenata dell'auto che scendeva da via Lori, è andata dritta oltre lo stop in via Roma per finire contro l'immobile, travolgendo anche uno scooter in sosta. Una dinamica che farebbe pensare ad un malore della conducente deceduta



