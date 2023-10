Al via la scuola di Formazione politica 'BoCS' del Pd Marche

Avviata con un evento inaugurale, ieri 14 ottobre, a San Benedetto la Scuola di formazione politica del centro-sinistra "BoCS" (l'acronimo riprende le parole Box, cioè scatola in inglese, e Centro Sinistra), l'iniziativa formativa del Partito Democratico delle Marche. Molto soddisfatta della giornata e del rilancio della formazione politica la segretaria regionale dem Chantal Bomprezzi: "abbiamo voluto fare questa scommessa e creare questo contenitore di idee per unire tutto il centro-sinistra attorno a dei valori condivisi. - commenta - Da tempo si chiede al nostro Partito e a tutto il centro-sinistra di ricominciare dalla base e oggi siamo qui per raccogliere sia gli spunti degli esperti big nazionali, sia per discuterne e approfondire alcuni temi con iscritti e simpatizzanti nei cinque tavoli tematici".

"Tantissime le iscrizioni pervenute rilanciano l'attività politica del Pd sul territorio", riferisce il Pd Marche: "Visto il grande interesse riscontrato, ci stiamo attrezzando per allargare la partecipazione fin dal prossimo appuntamento. - annuncia Bomprezzi - Approfitto per ringraziare gli organizzatori e la location che ci ha messo a disposizione nuovi spazi per accogliere tutte le richieste. La scelta di San Benedetto non è stata casuale perché questa parte della nostra regione sarà quella che più di altre accuserà il colpo assestato dal governo Meloni limitando la Zona Economica Speciale fino al vicino Abruzzo. Abbiamo iniziato un lungo cammino che porterà al cambiamento necessario e richiesto da sempre più persone per la nostra regione".

Hanno partecipano all'evento Angelo Bonelli, Ettore Rosato, Pierluigi Bersani, Vito Crimi e Nicola Zingaretti. Ai lavori anche Marwa Mahmoud (responsabile della formazione per la segreteria nazionale del Pd), il vice di Bomprezzi Matteo Terrani, Sara Calisti (responsabile formazione segreteria Pd). Presenti il segretario della Federazione Pd Ascoli Piceno Francesco Ameli e la segretaria del locale Circolo Pd Diana Palestini.

“Il gran numero di giovani che si sono iscritti al corso marchigiano - ha detto Marwa Mahmoud, la Responsabile della formazione per la segreteria nazionale del Pd- testimonia un bisogno molto sentito da parte di questa importante parte della popolazione. Alle scorse politiche solo il 40% degli under 30 è andato a votare ma l’80% dei nostri giovani reclama maggior ascolto e voglia di partecipazione. Il Pd con questo progetto si è aperto in modo inclusivo e, vista la complessità del quadro politico attuale, era necessario ed urgente. La formazione deve riconquistare la sua funzione pedagogica che nel tempo si era smarrita. Iniziative formative sono in cantiere in molte parti d’Italia; qui nelle Marche siamo riusciti a far partire il progetto formativo molto velocemente grazie ad una sintonia totale con la segreteria regionale. L’incontro tra gli esperti e la base ci renderà efficaci nell’azione politica ed avrà sicuramente una forte presa sui territori”.



