Smascherata falsa ispettrice del lavoro ad Ancona

L'ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona, in collaborazione con i Carabinieri del Nil ha smascherato una donna, di origini straniere, che si è spacciata per un'ispettrice del lavoro senza averne la qualifica, al fine di agevolare la corresponsione dell'indennità di disoccupazione (Naspi) di una complice.

La falsa ispettrice, dopo aver spaventato telefonicamente il datore di lavoro, segnalando presunte irregolarità ai danni della dipendente, gli proponeva di insabbiare il procedimento ispettivo in cambio del licenziamento della lavoratrice. Le indagini, attivate dallo stesso imprenditore, hanno portato all'accertamento dell'ipotesi di reato di truffa aggravata e usurpazione di funzioni pubbliche da parte delle due complici, deferite all'Autorità Giudiziaria.



