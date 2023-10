Ruote nella Storia di Aci nella Valle dell'Esino

Ruote nella Storia arriva in Provincia di Ancora, il 15 ottobre, nella Valle dell'Esino. Aci Storico, da 10 anni punto di riferimento per gli appassionati e i collezionisti di veicoli storici, in sinergia con l'Automobile Club d'Italia ha dato vita all'autoraduno che racconta le meraviglie del patrimonio italiano, unite al valore delle vetture d'epoca.

A rendere possibile questa manifestazione, anche il contributo dell'Automobile Club Ancona, presieduto da Marco Rogano e diretto da Giulio Rizzi.

Il presidente Marco Rogano si dice entusiasta del percorso che, domenica 15 ottobre, si svilupperà in auto e in treno lungo la valle dell'Esino. A Fabriano ci sarà la visita della vecchia stazione e, a bordo dell'antico treno si proseguirà sulla linea ferroviaria Sub-Appenninica con sosta a Cabernardi di Sassoferrato per vedere la Miniera di Zolfo e per poi spostarsi a Pergola per il pranzo e per la visita guidata del Museo dei Bronzi Dorati.

Molte le auto che prenderanno parte alla manifestazione con partenza dal Monumento di Ancona, tra queste un'Alfa Romeo Montreal del 1971 e una Ferrari 348tb del 1989, oltre ovviamente ad altri modelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA