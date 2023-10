Ryanair, in inverno da Ancona a Bruxelles, Londra e Catania

La compagnia aerea Ryanair ha annunciato il suo operativo per l'inverno 2023 dall'aeroporto di Ancona-Falconara Marittima verso tre destinazioni popolari: Londra, Bruxelles e Catania (novità). In previsione 12 voli settimanali con una crescita del 13% dell'anno fiscale 2023 rispetto al precedente, e oltre 170 posti di lavoro totali.

Ryanair, afferma la stessa compagnia, "offrirà una solido network di 12 voli settimanali verso tre entusiasmanti rotte, offrendo ai clienti/visitatori di Ancona una scelta imbattibile alle tariffe più basse per le meritate vacanze invernali 23".

"Ryanair - dichiara il country manager Mauro Bolla nell'annunciare le nuove rotte per "vibranti destinazione europee - continua a guidare la ripresa supportando il turismo tutto l'anno, impegnandosi in investimenti regionali e sostenendo milioni di posti di lavoro locali, fornendo allo stesso tempo agli abitanti di Ancona e di tutta Italia una scelta imbattibile alle tariffe più basse". Per celebrare il nuovo operativo da Ancona, la compagnia sta "lanciando una promozione speciale, con tariffe a partire da soli 24.99euro per viaggi compresi tra novembre 2023 e marzo 2024, solo su Ryanair.com".

"Ryanair rappresenta una compagnia di riferimento non solo per l'aeroporto di Ancona ma per l'intero bacino di utenza - commenta l'amministratore delegato di Ancona International Airport Alexander D'Orsogna - grazie ai collegamenti su importanti città europee e soprattutto in considerazione della grande capacità della compagnia aerea di attrarre traffico incoming sulle Marche. Auspichiamo che la nostra collaborazione diventi sempre più profonda con l'attivazione nel prossimo futuro di nuove rotte".



