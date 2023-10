Frida.Kiza protagonista alla Fashion week di Milano

Una donna colorata che ha fatto della sua naturalezza il punto di forza. Gli abiti di Frida.Kiza, sono stati presentati, nei giorni scorsi, alla Fashion Week di Milano. La stilista, burundese di origine e fabrianese di adozione, Fabiola Manirakiza, in arte Frida.Kiza, ha portato in passerella la collezione Estate 2024 che è stata ideata e realizzata interamente nelle Marche.

"Fabriano e le Marche sono rappresentate nel tempio della moda, la Fashion Week di Milano, grazie a Vogue Italia (invitata dalla direttrice Francesca Ragazzi) e Kiko Milano, e ogni volta le sfilate raccontano di una regione al plurale che non si arrende, che sa creare e che crede nel rispetto della natura e dell'ambiente", dice Frida.Kiza. Una stilista che sa coniugare moda e temi di interesse nazionale: ad AltaRoma, la sua collezione con bottoni in cuoio riciclato su cappotti e giacche e cartellini descrittivi dei materiali e del percorso produttivo in un involucro anch'esso riciclato dagli scarti di produzione dei capi stessi, contenenti diversi semi da piantare; a Convivio, la mostra mercato ideata da Gianni Versace nel 1992 per raccogliere fondi a favore della lotta all'Hiv e alle nuove emergenze infettivologiche; a Castelraimondo dedicato agli stilisti del futuro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA