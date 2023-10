Due operai caduti da cestello mobile a 10 metri d'altezza

Due operai, che stavano lavorando su un cestello mobile, sono precipitati da 10 metri d'altezza riportando gravi politraumi. E' accaduto nel tardo pomeriggio in via Quarnaro ad Ancona. Sono intervenuti i sanitari della Croce Gialla, del 118 per assistere i due feriti, entrambi di origine straniera, che erano coscienti e che sono stati trasportati in ospedale ad Ancona in codice rosso.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del cestello e i carabinieri per i rilievi necessari ad accertare le cause della caduta. I due operai, che indossavano i dispositivi di protezione individuale, sono stati trovati a terra dai soccorritori che hanno prestato le prime cure e poi li hanno trasportati in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA