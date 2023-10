D'Angelo, 'obiettivo Conerobus servizio efficiente e qualità'

"La macchina è partita e ha una targa nuova" il "nostro obiettivo è quello di garantire un servizio pubblico che sia efficiente e di qualità" e "che possa essere maggiormente" e "agevolmente utilizzato" anche "dalle fasce più deboli, che poi sono quelle che usano di più l'autobus". Così il neopresidente di Conerobus, Italo D'Angelo, ha delineato gli obiettivi del nuovo consiglio di amministrazione della Società per la mobilità intercomunale. Ad affiancarlo nel consiglio d'amministrazione, l'amministratore delegato Giorgio Luzi, il vicepresidente Marcello Pesaresi e i consiglieri Manuela Matteucci e Arduino Tassi. Nel collegio sindacale Francesco De Benedetto (presidente), Antonio Gitto e Paolo Spreti.

Il nuovo cda si è insediato dopo le dimissioni dell'ormai ex presidente Muzio Papaveri, dopo che il bilancio di esercizio 2022 si era chiuso con una perdita d'esercizio di 4,4 milioni di euro. "Non sarò sicuramente un presidente di poltrona, la poltrona non mi è mai piaciuta - ha detto D'Angelo -, cercherò di dare al mio ruolo una concretezza. La situazione è delicata" e la politica del nuovo cda "sarà improntata al risparmio".

"Incontreremo quanto prima le organizzazioni sindacali - ha annunciato - e concorderemo anche con loro alcune strategie per una migliore sicurezza dei lavoratori e per contrastare l'evasione dei titoli di viaggio che è altissima".

L'auspicio espresso dal nuovo presidente è che "con l'aiuto del ministro delle Infrastrutture e del governo regionale avremo presto i ristori e parte del fondo aggiuntivo che consentano alla società di operare in sicurezza e qualità del servizio. Il costo del biglietto è molto basso - ha aggiunto - ragioneremo se procedere all'aumento, ma per il momento non pensiamo di prendere decisioni che vadano in tal senso. Alcune misure le andremo a programmare con le organizzazioni sindacali" solo "con l'impegno di tutti e in particolare dei lavoratori riusciremo a mettere in sicurezza l'azienda".



