Mentre stava bruciando sterpaglia in un campo, un 83enne è caduto sulle fiamme, rimanendo ustionato. L'incidente è avvenuto intorno alle 17 in frazione Calcavenaccio di Tolentino (Macerata). L'anziano è stato soccorso dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco.

L'uomo è stato trasportato in ospedale ad Ancona dall'eliambulanza per tutti gli accertamenti e le cure del caso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA