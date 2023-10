A Pesaro prosegue manutenzione straordinaria di pulitura fossi

Fosso Canneti e Torcivia, il Genica, i margini del Foglia all'altezza di via Ponchielli. Sono alcuni dei luoghi di Pesaro interessati dagli interventi di manutenzione straordinaria di pulitura in corso in questi giorni come previsto dagli assessorati al Fare e all'Operatività del Comune, che hanno stanziato 220mila euro di risorse, dicono gli assessori Riccardo Pozzi ed Enzo Belloni, "per operazioni fondamentali per farci trovare più pronti a rispondere ad eventi sempre meno controllabili".

"Il cambiamento climatico - sottolineano - impone un percorso culturale collettivo, urgente e strutturale; ma impone allo stesso tempo, azioni puntuali per rispondere al meglio ad eventi metereologici sempre più estremi. Per questo, come Amministrazione abbiamo messo in campo risorse ed energie per eseguire interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria per la pulitura dei fossi che stanno riempiendo di piccoli cantieri il territorio comunale".

Già realizzate, fa sapere il Comune, le operazioni sul Genica e a Villa San Martino, dove le ruspe hanno rimosso diversi tronchi dall'argine del Foglia nella zona di via Ponchielli; eseguita anche la pulitura del fosso Badia a Vismara, del Canneti, Torcivia, Biscia, del Falcineto, Altarell.

"Continueremo con gli interventi - assicura il Comune - affiancandoli a quelli già programmati per garantire il deflusso delle acque meteoriche nelle caditoie e in stretto collegamento con i presidenti dei Quartieri e del Municipio, pronti a segnalare criticità e urgenze".



