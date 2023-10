Al grido di "Palestina libera" circa 200 persone hanno partecipato ad un presidio a Pesaro in forma di solidarietà con il popolo di Gaza. Al sit-in, iniziato in piazzale Collenuccio alle ore 17 e ancora in corso, partecipano varie persone tra cui studenti universitari e alcune donne con il velo. Non si registrato al momento problemi di ordine pubblico. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine.





