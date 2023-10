Protocollo per accogliere persone ipovedenti in strutture sanità

In occasione della Giornata Mondiale della Vista. l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno ha presentato un protocollo per accogliere le persone con disabilità visiva nelle strutture sanitarie. Si tratta di un documento scritto e condiviso con il Comitato di Partecipazione e con l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (Uici) di Ascoli dal titolo "Indicazioni utili per accogliere le persone con disabilità visiva nelle strutture sanitarie".

Con questo documento l'Ast si impegna a "supportare un percorso informativo e formativo per i propri dipendenti, affinché il percorso di accompagnamento e assistenziale delle persone con disabilità visiva, sia facilitato". Le prime regole che sono state redatte sono quelle relative alla gestione dei pazienti con disturbi visivi, ma l'Ast e il Comitato di Partecipazione hanno già concordato di affrontare percorsi relativi ad altre forme di disabilità. "Siamo particolarmente orgogliosi - ha detto Gigliola Chiappini, presidente dell'Uici di Ascoli Piceno e Fermo - di annunciare, oggi, una collaborazione che ci vede parte attiva nella redazione di un protocollo per l'approccio in ambiente sanitario delle persone non vedenti o ipovedenti. La nostra UICI si è resa disponibile anche a fare formazione per sanitari e operatori ed è felice per questa grande attenzione rivolta ai propri soci e a tutte le persone con disabilità".

"Ho potuto apprezzare la fattiva collaborazione con il mondo del volontariato - dichiara la direttrice generale Ast Nicoletta Natalini - che in questo territorio è particolarmente attivo e propositivo. Tramite il Comitato di Partecipazione riusciamo a cogliere le esigenze della cittadinanza e, lavorando insieme, a trovare soluzioni condivise in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi sanitari".



