Campagna vaccinale Marche, coinvolte anche 170 farmacie

"Con l'arrivo della prima fornitura di vaccini adattati è ormai avviata, anche in 170 farmacie della Regione Marche, la campagna d'autunno contro Covid e anche contro l'influenza". Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche sottolinea che "in questi giorni i titolari delle farmacie marchigiane coinvolti nella prossima campagna vaccinale, stanno confermandosi un presidio di salute insostituibile, come dimostra la crescente domanda di farsi vaccinare in farmacia, registrata nel corso delle ultime campagne vaccinali contro Covid e influenza". Per tutte le informazioni riguardanti la campagna di vaccinazione si può consultare anche il sito della Regione Marche al link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Cam pagna-23-24 "Le speranze della Regione - afferma Meconi - sono notevoli per il buon esito della stagione 2023-2024 e si fondano principalmente sulla capillarità delle farmacie che proprio in queste ore stanno ricevendo le dosi e raccogliendo le prenotazioni dai cittadini". "Farmacie di comunità che, anche in questo nuovo impegno, riescono ad assicurare il servizio in tutte le principali aree della regione, riproponendosi come protagonisti di un cambio di passo nel servizio al cittadino".

Per Meconi "la prossimità al cittadino, nelle città come nei piccoli centri e nelle aree più interne, il rapporto di fiducia col farmacista e l'efficienza del servizio, eseguito in condizioni di piena sicurezza per gli assistiti, sono fattori importantissimi, che favoriscono un'adesione più ampia e consapevole alla vaccinazione".

Il presidente di Federfarma Marche è deciso nel sottolineare come "sono stati proprio questi i fattori che hanno determinato un gradimento particolare da parte dei marchigiani per quasi 300 farmacie che stando dando vita alla sperimentazione della farmacia dei servizi". "Certezza è che i titolari delle 500 farmacie marchigiane stanno mettendo in campo a favore di tutti i cittadini, specie gli anziani ed i fragili, competenza e responsabilità che contraddistinguono la categoria". "Fattori che hanno fatto conquistare la fiducia dei cittadini di questa terra che, ogni giorno, si rivolgono alle farmacie per avere risposta ai bisogni di salute".



