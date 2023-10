Aggredita con pugni per una mancata precedenza in strada

Aggredita a Fabriano (Ancona) con violenti pugni a causa di una manovra stradale giudicata pericolosa. Vittima una 50enne percossa da un 45enne, con pregressi problemi giudiziari anche per reati contro la persona, che è stato denunciato per il reato di lesioni dolose. Non si escludono ulteriori provvedimenti, nello specifico un possibile Daspo urbano.

La donna è ricorsa alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale cittadino, per ferite guaribili in 7 giorni.

Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia di Fabriano, la 50enne aggredita si trovava in un bar in periferia per consumare un caffè con alcuni amici. All'improvviso, è stata avvicinata da un uomo, che conosceva solo di vista, il quale in preda ad agitazione e nervosismo, le ha contestato una manovra stradale poco prima compiuta e che lui riteneva pericolosa perché non aveva rispettato una precedenza. Le giustificazioni e scuse della donna non servivano a placare la sua ira. Improvvisamente la iniziava a colpire con violenti pugni. Solo l'intervento degli amici della donna e la telefonata alla Polizia convincevano l'aggressore a desistere ed a fuggire a bordo di uno scooter. Gli agenti del Commissariato lo hanno rintracciato in un bar poco distante, con l'uomo che riconduceva il gesto poco prima compiuto ad un diverbio stradale per il quale non aveva saputo contenere l'eccesso di veemenza e violenza.

Denuncia e segnalazione, in attesa di un possibile Daspo urbano.





