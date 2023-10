Ricci, 'Hamas è il peggior nemico della causa palestinese'

"Hamas è un'organizzazione terroristica da combattere in ogni modo, è il peggior nemico della causa palestinese. Hamas ha indebolito il popolo palestinese, la causa stessa della Palestina". Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem, presidente Ali-Autonomie, intervenendo a Restart, in onda su Rai 3.

"È, dunque, necessario stare nettamente dalla parte di Israele, - prosegue Ricci - ma al tempo stesso bisogna che ci poniamo il problema di chi vive nella Striscia di Gaza. Il tema del sostegno umanitario è reale e stringente, ma Hamas non può essere sostenuta da finanziamenti europei". "Infine, dobbiamo chiederci cos'altro deve avvenire nel mondo, affinché l'Europa decida se essere o meno un soggetto politico globale, - conclude - con una sua politica estera comune. Il rischio è quello dell'ininfluenza".



